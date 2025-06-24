قطر: ترامب يدعو الأمير تميم لضبط النفس بعد الهجوم الإيراني على العديد

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد ساعات من نشر ترامب تدوينات شكر فيها قطر وتحدث عن وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وخلال الاتصال أكد ترامب تضامن بلاده ووقوفها مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية، معتبرا أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

شدد ترامب على رفضه القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة، داعيا الأمير تميم إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية.

من جانبه، أعرب تميم عن شكره للرئيس الأمريكي على مواقف بلاده الداعمة والمتضامنة مع دولة قطر وشعبها، مؤكدا جاهزية ويقظة عناصر القوات المسلحة والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، والتي أدت إلى عدم وقوع أي وفيات أو إصابات.