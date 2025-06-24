مصدر مطلع لوكالة فارس: مقترح ترامب لوقف النار مع إسرائيل كاذب وإيران ستثبت زيفه ميدانيا خلال ساعات

أفاد مصدر مطلع لوكالة "فارس" الإيرانية بأن مقترح وقف إطلاق النار الذي روّج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "كاذب ويهدف للتغطية على إذلال أمريكا في هجمات القواعد بالمنطقة".



أفراد من الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) بجانب طائرات مسيرة إيرانية الصنع، محمولة على شاحنة عسكرية، خلال تجمع عسكري في وسط مدينة طهران، إيران، في 10 يناير 2025. / Gettyimages.ru



وأضاف المصدر: "لم يُعرض على إيران أي اقتراح لوقف إطلاق النار، وستثبت إيران زيف هذا الادعاء ميدانيا للكيان الصهيوني خلال ساعات".

في حين أنه بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأمريكي أن إسرائيل وإيران قد وافقتا بشكل كامل على وقف تام لإطلاق النار، أكد مسؤول مطلع على المفاوضات لـ"رويترز" في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ضمن موافقة طهران على الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وإيران خلال مكالمة هاتفية أُجريت بعد الهجمات الإيرانية على قاعدة جوية أمريكية في قطر مساء الاثنين.

وأضاف المسؤول أن المكالمة الهاتفية جاءت بعد أن أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بموافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار، وطلب مساعدة الدوحة في إقناع طهران بالموافقة أيضا على اتفاق وقف إطلاق النار.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الاثنين، تنفيذه هجوما صاروخيًا "مدمرا وقويا" على قاعدة العديد الأمربكية في قطر، ضمن عملية حملت اسم "بشارة الفتح"، وذلك ردا على ضربات نفذها الجيش الأمريكي فجر الأحد، استهدفت ثلاثة مواقع نووية في إيران. وكان الرئيس الأمريكي قد صرّح في حينه أن "المنشآت النووية الإيرانية الثلاث تم تدميرها بالكامل".

وجاء القصف الأمريكي دعما لإسرائيل، التي كانت قد أطلقت في 13 يونيو، "حملة عسكرية واسعة" ضد أهداف إيرانية، بزعم منع إيران من تطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران. وردا على ذلك، شنت إيران سلسلة من الضربات الانتقامية ضد إسرائيل، في تصعيد عسكري مستمر بين الطرفين لليوم الحادي عشر على التوالي.

وعلّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجوم الإيراني ضد قاعدة العديد، واصفا الرد بـ"الضعيف"، زاعما أن طهران أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا بالهجوم. كما أكد عدم وقوع إصابات أو قتلى في صفوف القوات الأمريكية أو القطرية، مضيفًا أن "وقت السلام قد حان".