كشف مصدر فلسطيني، أن المحادثات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة «تسعى لهدنة في غزة خلال عيد الفطر وعيد الفصح اليهودي».

وقال المصدر في تصريحات لـ «الشرق» قبل قليل، إن «مصر تجري اتصالات مع الأطراف لتثبيت الهدنة والانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة».



وأضاف أن «المحادثات في الدوحة تسعى لإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية بشكل عاجل إلى غزة».

وأكد أن «مصر تجري اتصالات مكثفة مع كل الأطراف بالتشاور والتنسيق مع الإدارة الأمريكية».

ووصل وفد أمني مصري، اليوم الخميس، إلى العاصمة القطرية الدوحة، بهدف استكمال المباحثات الجارية المتعلقة بالحرب في قطاع غزة، وتحديدا ملفي إدخال المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وذكرت القاهرة الإخبارية، أن زيارة الوفد الأمني المصري للدوحة، تأتي في إطار مرحلة انتقالية للسعي لخفض التصعيد الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، وبحث إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تمهيدًا للانتقال للمرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم.