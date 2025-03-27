الجيش الأمريكي يقصف مواقع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية قرب جبال جوليس في الصومال

قصف الجيش الأمريكي مواقع تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف في الصومال، ما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين، بحسب تقديراته الأولية.

وأفادت قيادةالقيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في بيان، اليوم الأربعاء، بعدم وقوع أي إصابات بين المدنيين. ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

وقالت قيادة أفريكوم إن الغارات الجوية نُفذت أمس الثلاثاء قرب جبال جوليس في شمالي الصومال، حيث تشن قوات ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي هجوما واسعا ضد أوكار تنظيم الدولة الإسلامية.

ولم تعلق السلطات المحلية في البداية على الغارات الجوية. وقالت مصادر في بونتلاند إن غارة أمريكية استهدفت مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في فبراير أسفرت عن مقتل 46 عنصرا من التنظيم على الأقل.

ومنذ بداية العام، نفذت الولايات المتحدة عددا من الغارات الجوية في الصومال يقارب ما نفذته طوال عام 2024.

وأشارت قيادة أفريكوم إلى أن الجيش الأمريكي شارك في 9 هجمات على الأقل منذ فبراير، منها 5 هجمات ضد تنظيم الدولة الإسلامية و4 ضد ميليشيا حركة الشباب الإسلامية، التي تُعد أكبر حجما بكثير.