ماكرون: قوة أوروبية مقترحة في أوكرانيا قد ترد على أي هجوم روسي

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، إن قوة أوروبية مسلحة مقترحة قد يتم نشرها في أوكرانيا بالتزامن مع اتفاق سلام محتمل، يمكنها "الرد" إذا شنت موسكو هجوما جديدا.

جاءت تصريحات ماكرون بعد محادثاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقبيل قمة في باريس، اليوم الخميس، يشارك فيها نحو 30 دولة لمناقشة القوة المقترحة التي اقترح ماكرون نشرها في "مدن مهمة" وأماكن أخرى في أوكرانيا.

وأضاف ماكرون: "إذا كان هناك عدوان عام جديد على الأراضي الأوكرانية، فستكون هذه الجيوش، في الواقع، تحت الهجوم، وبالتالي ستخضع للأطر المعتادة للاشتباك".

وتابع قائلا: "عندما يتم نشر جنودنا، فإنهم يكونون مستعدين للتحرك والرد وفقا لقرارات القائد العام. وإذا وجدوا أنفسهم في موقف قتالي، فسيكون عليهم التعامل معه والرد عليه".

ويقود ماكرون، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، جهودا لحشد تحالف من الدول المستعدة لدعم نشر قوة عسكرية في أوكرانيا، بهدف تأمين سلام دائم ومنع روسيا من شن هجوم جديد على البلاد.

ولم يحدد ماكرون طبيعة الرد الذي قد يتم اتخاذه في حال وقوع هجوم روسي.