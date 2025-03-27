تقرير: إسرائيليون يهرعون إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخين من اليمن

أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، مساء الخميس، بأن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق إسرائيلية، من بينها تل أبيب والقدس، بعد إطلاق صاروخين من اليمن، ما دفع العديد من السكان إلى الاحتماء بالملاجئ.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق تل أبيب والقدس ووسط إسرائيل.

وبحسب ما نشره موقع «يديعوت أحرنوت»، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار تم تفعيلها في جميع أنحاء البلاد عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

وأشار إلى أن الشرطة «تجري عمليات مسح لتحديد المناطق التي سقطت فيها شظايا الصاروخ».

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام مقربة من الحوثيين في اليمن، بأن سلسلة غارات أمريكية استهدفت مناطق عدة في محافظة صنعاء.

وذكرت قناة «المسيرة» المرتبطة بالحوثيين، بأن 4 غارات أمريكية استهدفت مقطعاً للأحجار في منطقة العرقوب بمديرية خولان، في محافظة صنعاء، مضيفة أن هذه الغارات قتلت شخصين، فيما أصيب شخصين آخرين.