رئيس الاستخبارات الروسية يتهم الاتحاد الأوروبي بترويج دعاية نازية

انتقد رئيس جهاز الاستخبارات الروسية سيرجي ناريشكين تحذيرات الاتحاد الأوروبي من "تهديد روسي" باعتباره ترويجا للخوف وربط بينها وبين الدعاية النازية.

وقال ناريشكين في بيان إن المفوضية الأوربية تنشر سرديات مناهضة لروسيا عمدا بنفس الطريقة التي انتهجها جوزيف جوبلز وزير الدعاية في عهد هتلر.

وذكر ناريشكين: "إن السكان الأوروبيين مقتنعون بأن هناك (تهديدا وجوديا) قادم من روسيا، وهو ما لا يمكن تجنبه إلا عن طريق تدمير الدولة الروسية".

وحذر الاتحاد الأوروبي مرارا من أن روسيا تمثل تهديدا على الأمن في أوروبا بعد هجوم موسكو على أوكرانيا؛ لذلك يرغب في تعزيز إمكانياته الدفاعية، لكن لم يرد ذكر لتدمير مخطط له لروسيا.

ورفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا مخاوف الغرب من احتمال مهاجمة روسيا لدولة عضوة بحلف شمال الأطلسي "ناتو". وتشكو موسكو في نفس الوقت من أن أوروبا تتجه إلى العسكرة بصورة متزايدة.

كان وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف إن بلاده تعزز اقتصاد الحرب كي تستعد لحرب محتملة مع حلف الناتو في غضون 10 سنوات.

من جهة اخرى ، أشارت بيانات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إلى ارتفاع النفقات العامة للدفاع في دول الاتحاد الأوروبي إلى 227 مليار يورو في عام 2023 ما يمثل 3ر1 % من الناتج المحلي الإجمالي. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بالاجتياح العسكري الروسي لأوكرانيا في فبراير عام 2022 .