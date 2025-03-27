إخماد حريق نشب في منطقة ألعاب وسط الإسكندرية

أخمدت 3 سيارات إطفاء تابعة لقوات إدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الخميس، حريقًا نشب في منطقة ألعاب خاصة، متواجدة داخل عقار في منطقة سبورتنج على طريق الكورنيش، دون وقوع ضحايا أو مصابين.

وتلقى اللواء حسن عطية، مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يُفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، تتضمن بلاغًا من الأهالي بشأن نشوب حريق داخل عقار، ضمن نطاق حي شرق.

وعلى الفور، انتقلت الشرطة، برفقة سيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع البلاغ، حيث تم فصل المرافق عن العقار، وإخماد النيران، وتبريد آثارها لمنع انتشارها إلى الشقق السكنية بالعقار والمنطقة المجاورة.

وبحسب مصدر أمني، تمت السيطرة على الحريق بالكامل، وتحرر محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.