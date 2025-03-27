الصين ترفض تنازلات ترامب الجمركية مقابل بيع تطبيق تيك توك

رفضت بكين اليوم عرض الرئيس الامريكي دونالد ترامب بتقديم تنازلات على الرسوم الجمركية التى سيفرضها على الصين مقابل اتفاق بشأن بيع تطبيق "تيك توك"، وفق وكالة فرانس برس.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه مستعد لتسويات جمركية مع الصين مقابل موافقتها على بيع أنشطة منصة تيك توك في الولايات المتحدة- حسب قناة العربية.

وقال ترامب إنه سيتعيّن على الصين أن تؤدي دورا في بيع أنشطة تيك توك، وأضاف أنه قد أمنحهم تخفيضا جمركيا ضئيلا أو شيئا ما لإنجاز ذلك.

جاء هذا بعد شهرين من دخول قانون امريكي حيّز التنفيذ يأمر الفرع الأميركي لتطبيق تيك توك بفسخ ارتباطه بشركته الصينية الأم "بايت دانس" تحت طائلة حظر المنصة في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية مخاوف من إمكان تجسس بكين على أمربكيين أو تأثيرها سرا على الرأي العام الأمريكي.

يذكر أن ترامب كان سعى في ولايته الرئاسية الأولى إلى حظر تيك توك في الولايات المتحدة على خلفية مخاوف على صلة بالأمن القومي.

وأبدت شركات كثيرة رغبتها في شراء تيك توك في الولايات المتحدة، إلا أنّ "بايت دانس" لم تبد أيّ نيّة لبيع منصّتها.

وأعلن ترامب في وقت سابق من الشهر الحالي زيادة بنسبة 10% على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية لترتفع نسبتها الإجمالية إلى 20 بالمئة منذ توليه المنصب.

وردّت الصين بإعلانها فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على مجموعة من المنتجات الزراعية الأميركية منها فول الصويا ولحم الخنزير والقمح.

كما توعّدت بكين أكبر منتج للصلب في العالم، باتّخاذ "كل التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة" ردّا على رسوم جمركية فرضتها الولايات المتّحدة على صادراتها من الصلب والألمنيوم.