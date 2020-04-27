وزير الخارجية البحريني يبحث مع نظيريه الإماراتي والأردني العلاقات المشتركة

أجرى وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان؛ لبحث العلاقات القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، والتعاون المشترك لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والحد من تداعياتها .

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن "الزياني" أجرى أيضا اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأردني أيمن الصفدي؛ لبحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.