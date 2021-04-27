الأعلى للثقافة يمدد فترة التقديم لمسابقة مسرح يجدد الحياة



قرر المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، مد فترة التقديم لمسابقة "مسرح يجدد الحياة"، التي تنظمها لجنة المسرح ومقررها الدكتور ياسر علام، تحت إشراف ماجدة رفاعي مدير إدارة المسابقات بالمجلس، حتى يوم 5 مايو المقبل.



وتتضمن المسابقة فرعي "التأليف المسرحي دورة الأستاذ عبدالرحمن الشرقاوي" و"الدراسات النقدية -دورة الدكتور فوزى فهمى"، وتبلغ القيمة المالية للجوائز في كل فرع، للمركز الأول 15 ألف جنيه، والمركز الثاني 10 آلاف جنيه، والمركز الثالث 5 آلاف جنيه.



وفيما يتعلق بالتأليف المسرحي، اشترطت المسابقة أن يتم التقدم بعمل واحد فقط لكل مؤلف، على ألا يكون العمل المقدم قد حصل على جوائز من قبل، ويرفق مع النص الخط الدرامي العام للعمل فيما لا يزيد على خمس صفحات، وألا يكون العمل قد سبق عرضه على خشبة المسرح بشكل احترافي.



وفيما يخص الدراسات النقدية، تخصص هذه المسابقة للدراسات التي تتناول النظريات النقدية الخاصة بالعرض المسرحي، وشروطها: "أن يتبع الباحث قواعد الكتابة العلمية والتوثيق، ألا يكون البحث مستلاَ من رسالة علمية، ألا يكون البحث قد حاز على جائزة أخرى أو درجة علمية أو سبق نشره، ألا يقل البحث عن 5000 كلمة، ويتقدم الباحث بعمل واحد فقط.