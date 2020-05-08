 الرئيس اليمني يشيد بانتصارات الجيش ضد ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 أبريل 2021 2:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

قبل صدور القرار الرسمي.. ما رأيك في مقترح تحريك إجازة شم النسيم حتى الخميس 6 مايو؟

النتـائـج تصويت

الرئيس اليمني يشيد بانتصارات الجيش ضد ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 2:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 2:23 ص

أشاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الاثنين، بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني في مختلف مواقع وجبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وذكرت قناة اليمن الفضائية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس اليمني هادي مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة؛ للاطلاع على تطورات الأوضاع الميدانية والعمليات العسكرية التي يخوضها أبطال الجيش اليمني في مختلف الجبهات.
وأكد أن التضحيات الكبيرة لأبطال المؤسسة العسكرية التي تتوج بالانتصارات المتتالية على الميليشيات الإيرانية ستظل محل تقدير واعتزاز.
ومن جانبه، أعرب محافظ مأرب عن امتنانه لمتابعة واهتمام الرئيس بسير العمليات العسكرية وتطورات الأوضاع على الساحة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك