الرئيس اليمني يشيد بانتصارات الجيش ضد ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات

أشاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الاثنين، بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني في مختلف مواقع وجبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وذكرت قناة اليمن الفضائية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس اليمني هادي مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة؛ للاطلاع على تطورات الأوضاع الميدانية والعمليات العسكرية التي يخوضها أبطال الجيش اليمني في مختلف الجبهات.

وأكد أن التضحيات الكبيرة لأبطال المؤسسة العسكرية التي تتوج بالانتصارات المتتالية على الميليشيات الإيرانية ستظل محل تقدير واعتزاز.

ومن جانبه، أعرب محافظ مأرب عن امتنانه لمتابعة واهتمام الرئيس بسير العمليات العسكرية وتطورات الأوضاع على الساحة.