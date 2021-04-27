 وفاة حافظ سلامة قائد «المقاومة الشعبية» في السويس عن عمر ناهز 92 عاما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفاة حافظ سلامة قائد «المقاومة الشعبية» في السويس عن عمر ناهز 92 عاما


نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 5:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 5:54 ص

توفي الشيخ حافظ سلامة، قائد "المقاومة الشعبية" في السويس المصرية عن عمر ناهز 92 عاما.

وكان سلامة قد تم نقله من السويس لمستشفى الدمرداش في القاهرة بسبب تدهور حالته الصحية، قبل أن يتوفى مساء الاثنين.

وأعلنت أسرة الشيخ سلامة أنه سيتم تشييع الجنازة الثلاثاء من المسجد الكبير بمدينة السلام بالسويس، وسيتم دفنه بمقابر السويس الجديدة.

وكان الشيخ حافظ سلامة قائدًا للمقاومة الشعبية في حرب أكتوبر بمحافظة السويس وكان يجتمع بالفدائيين وتوزيع المهام التي كانوا يقومون بها  إلى أن تمكنت المقاومة الشعبية من منع العدو الإسرائيلي من احتلال محافظة السويس، وكان له دور بارز في أعمال الخير.

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