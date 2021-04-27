إقبال كبير على رحلات فقاعة السفر بين سنغافورة وهونج كونج

تم تسجيل إقبال كبير على الرحلات الجوية من سنغافورة إلى هونج كونج قبل بدء "فقاعة سفر" بدون حجر صحي مرتبط بوباء كورونا يوم 26 مايو بين المركزين الماليين الأسيويين.

ووفقا لصحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية، فإنه حتى بعد ظهر اليوم الثلاثاء، لم تعد هناك مقاعد متاحة في الرحلات المقررة حتى 5 يونيو من سنغافورة إلى هونج كونج. كما نفدت المقاعد على الرحلات من هونج كونج إلى سنغافورة حتى 4 يونيو.

وكان من المقرر إطلاق فقاعة السفر الجوي بين سنغافورة وهونج كونج لأول مرة أواخر عام 2020، ولكن تم تأجيلها في اللحظة الأخيرة بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا اليومية في هونج كونج.

وقبل شهر من إطلاق الفقاعة، قالت هيئة الطيران المدني في سنغافورة إن الجانبين "سوف يمضيان في تدشين الفقاعة إذا استمر الوضع مستقرا وتحت السيطرة في المدينتين".

ولن يضطر المسافرون الذين يستفيدون من الفقاعة إلى الخضوع للحجر الصحي لدى وصولهم، ولكن سيتعين عليهم تقديم نتائج سلبية لفحوص الكشف عن الإصابة بكورونا قبل المغادرة وعند الوصول. ويتعين على معظم سكان هونج كونج الذين يعتزمون القيام برحلة في إطار الفقاعة، الحصول على تطعيم ضد كورونا.