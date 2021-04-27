فرنسا تبدي استعدادها لدعم مشروع تحديث العاصمة الكاميرونية



أكد سفير فرنسا لدى الكاميرون كريستوف جيلهو، استعداد بلاده لدعم مشروع تحديث العاصمة الكاميرونية (ياوندي).



وذكر بيان للسفارة الفرنسية لدى الكاميرون، اليوم الثلاثاء، أن ولوك أتانجانا ميسي عمدة مدينة (ياوندي) استقبل سفير فرنسا، وتباحثا الجانبان مشاريع تحديث العاصمة الكاميرونية واستعداد فرنسا لدعم هذا التوجه.



وبحسب البيان، أوضح السفير الفرنسي لدى الكاميرون أن بلاده تقوم بتنفيذ مشاريع تعاون هيكلي في مجالات النقل والصرف الصحي والطرق، مشيرا إلى أن المسئول الكاميروني استعرض -خلال اللقاء- التحديات وأولوياته الرئيسية للسنوات القادمة لخدمة سكان المدينة.



وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على استمرار المشاورات لتحديد سبل تنفيذ هذا التعاون.



ووفقا لمصادر رسمية، فإن استضافت الكاميرون كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مطلع العام القادم من شأنه التعجيل بتنفيذ مشاريع بعينيها.