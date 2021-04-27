بوكر يقود صنز للفوز على نيكس في دوري السلة الأمريكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجل ديفين بوكر 33 نقطة ليقود فريقه فينيكس صنز للفوز على نيويورك نيكس 118 / 110 مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وبهذا الفوز أنهى فريق صنز سلسلة انتصارات فريق نيكس التي استمرت لتسع مباريات متتالية.

وسجل كريس باول آخر سبع نقاط لصنز لينهي رحلته التي تضمنت زيارة أول أربعة فرق في المجموعة الشرقية فائزا في ثلاث مباريات مقابل الخسارة في مباراتين.

وأضاف ميكال بريدجز 21 نقطة، وأضاف باول 20 لفريق صنز.

في المقابل سجل ديريك روز 22 نقطة وست متابعات وست تمريرات حاسمة لفريق نيكس، الذي كان يعيش في أطول فترة انتصارات متتالية له منذ أن حقق 13 انتصارا متتاليا في موسم 2012 / 2013.

وفي مباراة أخرى، سجل دنيس شرودر 13 نقطة من أصل 21 نقطة في الشوط الرابع، وأضاف زميله أنتوني دافيز 18 نقطة وثماني متابعات ليقودا لوس أنجليس ليكرز للفوز على أورلاندو ماجيك 114 / 103.

وسجل مونتريزل هاريل 18 نقطة بعد مشاركته في المباراة من على مقاعد البدلاء لفريق ليكرز، وأضاف أندريه دروموند 13 نقطة و11 متابعة لفريق ليكرز.

في المقابل سجل شوما أوكيكي 18 نقطة وأضاف زميله جاري هاريس 17 نقطة لفريق أورلاندو ماجيك، الذي خسر مباراته السادسة على التوالي.

وفي بقية المباريات، فاز سان أنطونيو سبيرز على واشنطن ويزاردز 146 / 143 بعد الوقت الإضافي، كما فاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 121 / 90 ، وديترويت بيستونز على أتلانتا هوكس 100 / 86.

كما فاز تورنتور رابتورز على كليفلاند كافالييرز 112 / 96 ، وشيكاغو بولز على ميامي هيت 110 / 102 ، ومينيسوتا تمبرولفز على يوتا جاز 105 / 104.

وفاز أيضا نيو أورليانز بيليكانز على لوس أنجليس كليبرز 120 / 103 ، ودنفر ناجيتس على ممفيس جريزليس 120 / 96 ، وساكرامنتو كينجز على دالاس مافريكس 113 / 106.