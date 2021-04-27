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أعداد جريدة الشروق
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ألمانيا: قرار منح الملقحين استثناءات من قيود كورونا سيصدر في آواخر مايو

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 12:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 12:44 ص

أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أن القرار الخاص بمنح الملقحين ضد كورونا استثناءات من قيود مكافحة كورونا، سيصدر نهاية مايو المقبل.

وفي مقابلة القناة الأولى بالتلفزيون (ايه آر دي)، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، مساء اليوم الاثنين:"ستقدم الحكومة الألمانية مقترحا في هذا الشأن الأسبوع المقبل، وسيبت مجلس الولايات فيه في الثامن والعشرين من مايو المقبل، أي أن هناك جدولا زمنيا".

وتضمنت ورقة بنود أساسية للحكومة الألمانية مطلع الأسبوع الجاري مقترحا يتيح لمن حصلوا على التطعيم الكامل ضد كورونا والمتعافين، نفس الحقوق المتاحة للأشخاص أصحاب المسحة السلبية والمتعلقة بالذهاب إلى المحلات والحصول على خدمات معينة.

كما يمكن أن يتم إعفاء هؤلاء الأشخاص من الدخول في حجر عند وصولهم إلى ألمانيا في أغلب الحالات، وتضمنت الورقة أيضا استثناءت أخرى لهؤلاء الأشخاص في القيود المفروضة على المخالطات والتجول.

في المقابل سيستمر سريان تدابير حماية أخرى على الملقحين والمتعافين لفترة طويلة ومن هذه التدابير الارتداء الإجباري للكمامة ومراعاة مسافة التباعد المكاني.

وتحتاج هذه القواعد المقترحة إلى موافقة البرلمان ومجلس الولايات.

وكان رئيس حكومة ولاية سكسونيا آنهالت، راينر هازلوف، قد أعلن في تصريحات سبقت تصريحات شبان أن موعد البت في منح استثناءات للملقحين والمتعافين سيصدر في الثامن والعشرين من الشهر المقبل.

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