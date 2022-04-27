الرئيس الألماني يدين بشدة وقف توريدات الغاز الروسي لبولندا وبلغاريا

أدان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بشدة وقف توريدات الغاز الروسي إلى بولندا وبلغاريا.

وفي أعقاب محادثات مع نظيرته السلوفاكية زوزانا كابوتوفا في مدينة كوزيتش شرقي سلوفاكيا، قال شتاينماير اليوم الأربعاء :" هذا خرق للقواعد من جانب روسيا، وهذه محاولة ابتزاز لا يمكن تقبلها ببساطة ويجب التصدي لها".

في الوقت نفسه، أكد شتاينماير استمرار النهج الأوروبي المتمثل في سداد مدفوعات توريدات الغاز بالعملة الأوروبية وهو الأمر الذي أكدت عليه أيضا كابوتوفا.

وقال شتاينماير :" لن نغير سلوكنا الآن" مشيرا إلى وجود عقود سارية.

من جانبها، أشارت كابوتوفا إلى أن بلادها تعتمد على الغاز الروسي بنسبة تقارب 80%، وقالت إنه يجب أن يتغير هذا الأمر على وجه السرعة.