صربيا والمجر تؤكدان استمرار تدفق الغاز الروسي عبر بلغاريا



قالت حكومتا صربيا والمجر إن إمدادات الغاز الطبيعي إلى البلدين مستمرة عبر أراضي بلغاريا رغم قرار روسيا وقف ضخ الغاز الطبيعي إلى بلغاريا بسبب رفض الأخيرة سداد قيمة مشترياتها بالروبل الروسي.



وقالت زورانا ميهايلوفيتش وزير الطاقة الصربي، اليوم الأربعاء، "نحصل على الغاز الطبيعي بالكميات المتفق عليها عبر خط أنابيب تيار البلقان".



وأدلى وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو بتصريحات مماثلة.



ونقلت وكالة الأنباء المجرية الرسمية عن الوزير قوله "استلام الغاز الطبيعي الروسي يتم بسلاسة ووفقا للمتفق عليه عبر الطريق الذي يمر بتركيا وبلغاريا وصربيا".



كانت روسيا قد أوقفت ضخ الغاز الطبيعي إلى بلغاريا وبولندا اليوم.



يذكر أن صربيا والمجر تحصلان على احتياجاتهما من الغاز الطبيعي الروسي عبر خط أنابيب تيار البلقان. وتعتمد الدولتان مثل بلغاريا بدرجة عالية على إمدادات الغاز الروسي.