الهند تزيد دعم الأسمدة البوتاسية والفوسفاتية للمزارعين

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تعتزم الهند زيادة دعم الأسمدة بما في ذلك الأسمدة البوتاسية وثنائي فوسفات الأمونيوم لحماية المزارعين من ارتفاع أسعار مخصبات التربة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن زيادة دعم الأسمدة ستحمي المزارعين الهنود من تأثيرات ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة الأسمدة. في الوقت نفسه فإن زيادة الدعم ستساعد المزارعين في خفض نفقات الإنتاج الزراعي وبالتالي خفض أسعار بيع المنتجات الزراعية.

وقال أنوراج تاكور وزير الإعلام والإذاعة الهندي اليوم الأربعاء بعد اجتماع للحكومة إن الهند ستنفق 39ر609 مليار روبية (8 مليارات دولار) على الدعم خلال الفترة من نيسان/أبريل الحالي إلى أيلول/سبتمبر المقبل لمساعدة المزارعين في زراعة المحاصيل التي تزرع في فترة الرياح الموسمية مثل الأرز وفول الصويا.

كانت الحكومة قد رصدت في ميزانية العام المالي الحالي الذي بدأ أول نيسان/أبريل الحالي 420 مليار روبية لدعم المزارعين خلال العام ككل و92ر641 مليار روبية في ميزانية العام المالي الماضي. ويتضمن برنامج الدعم سماد اليوريا.

يذكر أن أسعار الأسمدة ترتفع عالميا نتيجة عوائق الإمداد ومشكلات الإنتاج والحرب الروسية ضد أوكرانيا التي أدت إلى اضطراب حركة التجارة مع روسيا أحد المنتجين الرئيسيين للمخصبات.