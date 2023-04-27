الإحصاء: 5987 إصابة عمل خلال النصف الأول من 2022 أكثر من نصفهم بنشاط الصناعات التحويلية

أظهر بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، والذي يحتفل به يوم 28 أبريل من كل عام، أن إجمالي عدد حالات إصابات العمل بلغ 5987 حالة إصابة في النصف الأول من العام الماضي 2022.

وأوضح أن عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي بلغ 834 حالة إصابة بنسبة 13.9%، وبلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع العام/ الأعمال العام 1866 حالة إصابة بنسبة 31.2%، في حين بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الخاص (50 عاملا فأكثر) 3101 حالة إصابة بنسبة 51.8%، وبلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الاستثماري 186 حالة إصابة بنسبة 3.1%.

وسجل إجمالي عدد حالات إصابات العمل للذكور 5336 حالة بنسبة 89.1 % مقابل 651 حالة للإناث بنسبة 10.9% من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2022.

واستحوذ نشاط الصناعات التحويلية على النسبة الأكبر من عدد حالات إصابات العمل حيث بلغت نسبته 53%، يليه نشاط الكهرباء والمياه بنسبة 7.7% من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2022.

وبلغـت أعلى نسبة لحالات إصابات العمل في مهنة الفنيين ومساعدي الأخصائيين 31.2% يليها مهنة عمال المهن العادية بنسبة 24.3 % من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2022، وبلغت أعلى نسبة لحالات إصابات العمل (سقوط الأشخاص) 26.2%، يليها الخطأ أو التصادم بأشياء بنسبة 23.8% من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2022.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن نسب حالات الشفاء بدون عجز بلغت 76.6% من إجمالي عدد حالات الإصابة، وبلغ نسب حالات تحت العلاج 18.6%، وسجل نسب حالات شفاء بعجز 4 %، وبلغ نسب حالات الوفاة 0.8% من إجمالي عدد حالات الإصابة.

يذكر أن اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل والذي يحتفل به يوم 28 أبريل من كل عام هو اليوم الذي ربطته الحركة النقابية في العالم بذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية الذي أقرته منظمة العمـل الدوليـة اعتبارا من عام 2003 تخليداً لذكرى العاملين الذين فقدوا حياتهم جراء الحوادث والذين أصيبوا إصابات مهنية، وذلك تأكيداً على أهميـة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، لتوفير بيئة العمل الـصحية ويتم الاحتفال هذا العـام تحت شعار "بيئة عمل آمنة وصحية مبدأ أساسي وصحيح في العمل".