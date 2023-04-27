 أوكرانيا: مقتل شخص وإصابة 23 آخرين في قصف روسي على مدينة ميكولايف الأوكرانية - بوابة الشروق
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أوكرانيا: مقتل شخص وإصابة 23 آخرين في قصف روسي على مدينة ميكولايف الأوكرانية

كييف - أ ش أ
نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 9:21 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 9:21 ص

 

أعلنت قيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا، في بيان لها اليوم الخميس، مقتل مدني وإصابة 23 آخرين في هجوم صاروخي روسي على مدينة ميكولايف.

وذكر البيان -الذي نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- أنه خلال الليلة الماضية هاجم الجيش الروسي مدينة ميكولايف بصواريخ من طراز كاليبر من البحر الأسود، وتم إطلاق أربعة صواريخ وبما أن هذه أسلحة عالية الدقة تعتمد على الإحداثيات، فهي إرهاب واضح ضد المدنيين "، كما جاء في التقرير.

وبحسب قيادة العمليات الجنوبية، فقد تم تدمير منزل منفصل وتضرر آخر، وأن مبنى سكنيا ومبنى تاريخيا آخر قد تضررا بشدة في حين تم إخماد الحرائق على الفور.


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