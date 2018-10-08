 وزير الدفاع الروسي يشارك في اجتماع وزراء دفاع دول منظمة شنجهاي للتعاون بالهند - بوابة الشروق
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وزير الدفاع الروسي يشارك في اجتماع وزراء دفاع دول منظمة شنجهاي للتعاون بالهند

د ب أ
نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 8:45 م | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 8:45 م

وصل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الخميس، للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع دول منظمة شنجهاي للتعاون، يوم غد الجمعة.

ونقلت قناة"آر تي عربية" اليوم عن بيان وزارة الدفاع الروسية: "من المقرر خلال هذا الحدث مناقشة قضايا الساعة الخاصة بالأمن الدولي والإقليمي وتعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن".

ووفقا للوزارة، سيشارك في الاجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون (روسيا والهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان).

ويشارك في الاجتماع أيضا الأمين العام للمنظمة، ورئيس اللجنة التنفيذية لهيكل مكافحة الإرهاب الإقليمي لمنظمة شنغهاي للتعاون، ورؤساء الإدارات العسكرية في بيلاروس وإيران بصفة مراقب.

وتأسست منظمة شنجهاي للتعاون، وهي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، في 15 يونيو 2001 في شنجهاي، على يد قادة ست دول آسيوية، هي "روسيا والصين وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، وأوزبكستان"، وانضمت كل من الهند وباكستان إلى المنظمة كعضوين كاملي العضوية في 9 يونيو 2017 في قمة أستانا.


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