السوداني: حزب العمال الكردستاني  جماعة محظورة من العمل وفق القانون العراقي

جدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، موقف بلاده الثابت تجاه الأمن كوحدة واحدة متكاملة بين العراق وتركيا وموقف العراق الواضح تجاه حزب العمال الكردستاني بصفته جماعة محظورة من العمل وفق القانون العراقي.

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة اليوم" لا نسمح، وفق الدستور العراقي لأي جهة أن تستخدم الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف "نؤكد على أهمية التنسيق والتعاون في المجال الأمني وتبادل المعلومات، بما يحفظ السيادة الوطنية العراقية ضمن إطار القوانين الدولية كما نرحب بالمسار المتمثل بالعملية السياسية ونزع سلاح حزب العمال الكردستاني".

وقال السوداني: "ناقشنا ملف المياه، وهناك لجان تواصل اجتماعاتها للاتفاق على آلية للبدء بتنفيذ مشاريع في تنظيم إدارة المياه وأهمية أن يكون هناك تفاهم عادل يراعي مصالح الطرفين، وفق قواعد الإنصاف وحسن الجوار".

وأوضح" أعلنا اليوم عن مشاريع تم إحالتها للتنفيذ ضمن اتفاق إطار المياه، بينها مشاريع سدود حصاد المياه، ومشاريع معالجة المياه ووقعنا 10 مذكرات تفاهم في مجالات الهجرة والعودة الطوعية للعراقيين والتعاون العدلي، والتعليم العالي، والطوارئ والتعامل مع الكوارث وفي مجال التدريب لتشكيلات وزارة الداخلية، والصناعات الدفاعية والبحث العلمي".

وبشأن تطورات الاحداث في المنطقة صرح رئيس الحكومة العراقية بأن" مواقفنا مشتركة مما يحدث في فلسطين وغزّة، من إبادة جماعية، هي مواقف متطابقة و مبدئية وجهودنا متضامنة في رفض العدوان، وتمدد الصراع، والتهديدات المستمرة للسلم والاستقرار في المنطقة".

وبشأن الملف في سوريا قال السوداني إن "موقف العراق واضح من الأوضاع في سوريا، ونحن مع عملية سياسية في سوريا، تشمل جميع مكونات الشعب السوري، وتحافظ على حقوق الأقليات ومراقدهم الدينية، والتصدي لأعمال العنف التي تستهدفهم".