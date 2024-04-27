مسيرات بمشاركة الآلاف في أستراليا للتصدي للعنف ضد المرأة

نظم الآلاف مسيرات في أستراليا للمطالبة بالتصدي للعنف ضد المرأة، الذي وصفه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بـ"وباء".

وشهدت سيدني ومدن أسترالية كبرى أخرى مشاركة الآلاف في مسيرات للمطالبة بقوانين أكثر صرامة بشأن العنف على أساس النوع، وفقاً لما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.

وخرجت المظاهرات، بسبب موجة من العنف ضد المرأة، ووقوع حادث طعن عشوائي في سيدني هذا الشهر أدى إلى مقتل ستة بينهم خمس نساء.

وبينما أوضحت الحكومة الأسترالية أنها شهدت مقتل امرأة كل أربعة أيام هذا العام، قال ألبانيز إنه سيشارك في مسيرة حاشدة في العاصمة كانبيرا، يوم الأحد.

وأضاف ألبانيز، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "سأسير مع النساء في جميع أنحاء أستراليا لأقول كفى... العنف ضد المرأة وباء. يجب علينا أن نفعل ما هو أفضل".

ويعد العنف القائم على النوع الاجتماعي قضية مستمرة في أستراليا التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة.

وفي عام 2021، تظاهر عشرات الآلاف بسبب اتهامات اعتداء جنسي وسوء سلوك طالت عددا من أكبر المسئولين السياسيين في البلاد.