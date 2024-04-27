السلطات الصحية في باكستان تعزز مراقبة مكافحة حمى الضنك بإقليم البنجاب

تجري حملة لمكافحة حمى الضنك أطلقتها إدارة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الباكستانى بأقصى نشاط حيث تتم المراقبة في مواقع مختلفة في العاصمة الإقليمية ، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس اوف باكستان" اليوم السبت.

وفي هذا الصدد زار صاحب زاده يوسف المفوض المساعد اليوم مجلس الاتحاد في حي جولبرج، حيث تفقد ترتيبات مكافحة حمى الضنك ووجه السكان بشأن إجراءات الوقاية من حمى الضنك.

وتفقد منازل ومزارع خالية ومتاجر في المنطقة وأجرى تقييما عن كثب لإزالة يرقات البعوض المسبب لحمى الضنك، كما تابع أداء فريق مكافحة حمى الضنك الموفد للعمل الميداني بالمنطقة.

يذكر أن مرض حمى الضنك يتم نقله عن طريق البعوض وينتشر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية . وتتسبب حمى الضنك الخفيفة في الإصابة بحمى شديدة وظهور أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا. ويمكن أن يؤدي أحد أشكال حمى الضنك الشديدة - والمعروف باسم حمى الضنك النزفية - إلى نزيف وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم ثم إلى الوفاة فى حالة الإهمال وعدم تلقى العلاج.