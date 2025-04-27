أعرب محمد صلاح، نجم ليفربول، عن سعادته البالغة بتتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن تحقيق اللقب في معقل "أنفيلد" يمثل لحظة استثنائية يصعب وصفها بالكلمات.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "بي بي سي سبورت":"إنه أمر لا يُصدق، الفوز بالبريميرليج هنا في أنفيلد له طابع خاص للغاية ومن الصعب التعبير عنه، الجميع كان يتمنى أن ينهي كريستال بالاس الأمر أمام آرسنال، لكنني كنت واثقًا مما يعنيه أنفيلد بالنسبة لنا، لذلك أنا سعيد أننا أنهينا الأمر هنا."

وأضاف:" التتويج هذه المرة يختلف تمامًا عن لقب 2020، في المرة الأولى كانت الأجواء متأثرة بالإغلاق وجائحة كورونا، أما الآن وبعد خمس سنوات، فإن الشعور لا يوصف."

وعن تسجيله هدفًا في المباراة الحاسمة، قال صلاح بتواضع:" لا يهم أنني سجلت هدفًا، الأهم كان الفوز باللقب على ملعبنا وأمام جماهيرنا."

وأوضح نجم ليفربول قصة احتفاله الجديد قائلاً:" في بداية الموسم كنت دائمًا ألتقط صور السيلفي مع اللاعبين، لذا فكرت في ابتكار طريقة خاصة للاحتفال، وقد نفذت الفكرة بنجاح."

وحول تقييمه لموسمه الشخصي، علق صلاح:" الفوز بالدوري الإنجليزي مع التأثير الكبير الذي قدمته هذا الموسم أمر لا يُصدق، هذا اللقب له طابع خاص بالنسبة لي، خاصة مع غياب يورجن كلوب وبعض اللاعبين الذين أكن لهم كل الاحترام، وتحقيقه مع مدرب وفريق جديدين يثبت قدراتي."

وتحدث صلاح عن مدربه الجديد أرني سلوت قائلًا:" البعض يظن أن القادم سيكون أسهل، لكن الواقع أن المهمة ستزداد صعوبة، لأن الفرق الأخرى ستعمل جاهدة على اللحاق بنا، حتى خلال فترتي هنا، كان الموسم الثاني دائمًا أصعب."

واختتم النجم المصري تصريحاته بالتأكيد على سعادته بتجديد عقده مع النادي:" أنا سعيد للغاية، أثق بأن الموسم المقبل وما يليه سيكونان رائعين بكل تأكيد."