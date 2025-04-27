روسيا: المشتبه به في قتل الجنرال الروسي اعترف بالجريمة وتلقي أموالا من أوكرانيا

قال مسؤولون روس، اليوم الأحد، إن شخصا يُشتبه في قتله جنرالا روسيا بواسطة سيارة مفخخة أقر بتهم الإرهاب الموجهة إليه وأفاد بأنه تلقى أموالا من جهاز الأمن الأوكراني.

وقالت لجنة التحقيق الروسية إن إجنات كوزين اعترف بأنه تلقى أموالا لقتل الليفتنانت جنرال ياروسلاف موسكاليك، أحد نواب رئيس إدارة العمليات الرئيسية بهيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة الروسية.

وكان موسكاليك قد قتل في انفجار قنبلة داخل سيارته في مدينة بالاشيخا خارج موسكو أمس الأول الجمعة.

ولم تعلق السلطات الأوكرانية على الهجوم، الثاني خلال أربعة أشهر الذي يستهدف ضابطا رفيع المستوى في الجيش الروسي، وهو الهجوم الذي ألقت موسكو بمسؤولية وقوعه على عاتق أوكرانيا في ظل الصراع الدائر بين البلدين الجارين.