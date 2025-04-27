صلاح يحطم رقم ريان جيجز التاريخي في الدوري الإنجليزي

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واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تفوق على أسطورة مانشستر يونايتد، ريان جيجز، في عدد المساهمات التهديفية.

وسجل صلاح رقماً قياسياً جديداً وفقا لموقع «سكواكا» بوصوله إلى 272 مساهمة مباشرة في الأهداف (تسجيلًا وصناعة)، متخطياً رصيد جيجز البالغ 271 مساهمة، وذلك رغم خوضه 335 مباراة أقل من النجم الويلزي المخضرم.

ويعكس هذا الإنجاز الاستثنائي حجم التأثير الكبير لصلاح مع ليفربول، ويعزز مكانته بين عظماء البريميرليج عبر التاريخ، مواصلاً تحطيم الأرقام القياسية وإلهام الجماهير بأدائه الاستثنائي.