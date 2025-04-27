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حرص اتحاد الكرة المصري على تهنئة محمد صلاح نجم وهداف ليفربول، على الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتوج صلاح بلقب البريميرليج للمرة الثانية في مسيرته مع ليفربول، بعدما ساهم في الفوز على توتنهام بخماسية مقابل هدف مساء اليوم الأحد على ملعب أنفيلد.

ونشر اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي تهنئة لصلاح قال فيها: "الذهب للذهب.. نهئي قائد منتخبنا الوطني محمد صلاح بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول".

وكان صلاح قد سجل هدف الليفر الرابع ليصل إلى 185 هدفا على مستوى البريميرليج ويتخطى الأرجنتيني سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي السابق في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة.