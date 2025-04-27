محافظ المنوفية يوجه بإعداد خطة تشغيل للمكتبة المتنقلة لتعزيز الوعي الثقافي

وجّه اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بإعداد خطة تشغيل تفصيلية للمكتبة المتنقلة التابعة لصندوق مكتبات مصر العامة، مع ضرورة تزويدها بالكتب التي تناسب مختلف الأعمار؛ بهدف الارتقاء بالمستوى المعرفي والثقافي للنشء والشباب، ودعم تحقيق أهداف المحور الثقافي في بناء الجمهورية الجديدة.

وجاء ذلك خلال تفقد المحافظ، صباح اليوم الأحد، للمكتبة المتنقلة أمام مقر ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، وخالد النمر السكرتير العام المساعد، والدكتورة علا الغتمي مدير إدارة التعاون الدولي بالديوان العام، وأحمد فوزي المشرف العام على مكتبات مصر العامة بالمحافظة.

واطلع المحافظ، على مكونات المكتبة المتنقلة، والتي تضم خدمات مكتبية ومعلوماتية، وأنشطة ثقافية وفنية، ومكتبة إلكترونية، وأدوات تدريبية ومعارض فنية؛ لتجوب مراكز ومدن المحافظة وتنشر الوعي وتدعم الجهود التنموية في مختلف ربوع المنوفية.

وثمّن محافظ المنوفية، الدور البارز لصندوق مكتبات مصر العامة في إقامة مشروعات ثقافية وتعليمية كبرى تساهم في التنمية الشاملة بالمحافظة، مشيرا إلى استمرار التنسيق لدعم هذه المشروعات والتوسع فيها لخدمة المواطنين وتعزيز البنية الثقافية والمعرفية.