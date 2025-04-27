 برشلونة وريال مدريد يذهبان للأشواط الإضافية بعد التعادل 2/2 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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برشلونة وريال مدريد يذهبان للأشواط الإضافية بعد التعادل 2/2

زيـاد الميرغني
نشر في: الأحد 27 أبريل 2025 - 1:14 ص | آخر تحديث: الأحد 27 أبريل 2025 - 1:14 ص

لجأ فريقا برشلونة وريال مدريد إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 في الوقت الأصلي للمباراة، التي تقام بينهما الآن على ملعب "لا كارتوخا" في إطار نهائي كأس ملك إسبانيا.

أحرز بيدري هدف فريق برشلونة الأول في شباك نظيره ريال مدريد في الدقيقة 28.

وسجل بلينجهام هدفا لريال مدريد لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وسجل كليان مبابي الهدف الاول لفريق ريال مدريد في شباك نظيره برشلونة في الدقيقة 70.

وسجل تشواميني هدف فريق ريال مدريد الثاني في شباك نظيره برشلونة في الدقيقة 77.

وسجل فيران توريس هدف فريق برشلونة الثاني في شباك نظيره ريال مدريد في الدقيقة 84.


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