برشلونة وريال مدريد يذهبان للأشواط الإضافية بعد التعادل 2/2

أوبرا دبي تقيم حفلًا إضافيًا لكاظم الساهر في 18 مايو بعد نفاد تذاكر الليلة الأولى

2 مايو.. الإعلان عن موعد حفل محمد عبده في دار الأوبرا المصرية

جورج وسوف يحيي حفلًا غنائيًا في ستوكهولم في مايو المقبل

ياسر صادق يروج لعرض «يوم أن قتلوا الغناء»: انتظروني في أهم أدواري على المسرح