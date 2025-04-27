النائب أحمد سمير عن رسوم ترامب الجمركية: توجد فرصة استثمارية يمكننا استغلالها

قال النائب أحمد سمير عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية أثر على شكل العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن الخطوة الأمريكية أحدثت مشكلات كبيرة وأثارت توقعات بحدوث ركود وانخفاض معدلات النمو على المستوى العالمي.

ولفت إلى أن الجانب الإيجابي في قرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية هو القدرة على جذب استثمارات أجنبية من خلال مزيد من الحوافز الاستثمارية.

وشدد على إمكانية تعزيز الصدارات المصرية استنادًا إلى هذه الأوضاع، معقبا: «الأزمات تخلق العديد من الفرص الاقتصادية إذا أجدنا استخدامها».

وأوضح أنه في ظل الأزمات العالمية تظل مصر قادرة على تحقيق حوافز استثمارية وتعزيز صادراتها.

في شأن آخر، أكد سمير أن حضور مصر كان قويا خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وتابع: «مصر ضيف عزيز على كل اللقاءات التي تحدث بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكان في مناقشات حول ملف الاصلاح الاقتصادي والرؤية المصرية في إطار عالم يمر بمرحلة اقتصادية تعاني من عدم اليقين».

وكان ترامب قد أعلن قبل أسابيع، فرض رسوم جمركية، على دول عديدة منها كندا والمكسيك والصين، مما أثار تقلبات غير مسبوقة في الأسواق وأثر سلبا على ثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية.