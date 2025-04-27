الرئاسة السورية ترفض محاولات قسد لفرض واقع تقسيمي

رفضت الرئاسة السورية أي محاولات من قبل قوات سوريا الديمقراطية / قسد/ لفرض واقع تقسيمي أو انشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني.

وقالت الرئاسة السورية في بيان لها اليوم الأحد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الاتفاق المبرم مع قسد كان خطوة بناءة اذا ما نفذ بروح وطنية جامعة بعيدة عن المشاريع الخاصة الاقصائية، لكن هناك تصريحات وممارسات صدرت مؤخرًا تكرّس واقعًا فيدراليًا أو الإدارة ذاتية دون توافق وطني شامل وهى مرفوضة تمامًا وأن وحدة سوريا أرضا وشعبا خطا أحمر وأي تجاوز لذلك يعد خروجا عن الصف الوطني ومساسا بهوية سوريا الجامعة ".

وأعربت الرئاسة السورية عن " بالغ قلقها من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديموجرافي في بعض المناطق بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل ".

وأكد بيان الرئاسة السورية " لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا وإذ تتعايش مكونات أصلية كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الطوائف، وأن حقوق الأخوة الأاكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون ودون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية اجنبية ".

ودعت الرئاسة السورية " شركاء الاتفاق وعلى رأسهم قسد إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية ونجدد موقف سوريا الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون الا سوريا ووطنيا وشاملاً يستند إلى إرادة الشعب ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها ويرفض أي شكل كن أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية ".

وكان أكثر من 400 شخصية سياسية من ممثلي الأحزاب الكردية في سوريا وإقليم كردستان العراق وتركيا عقدت أمس في مدينة القامشلي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا مؤتمر فعاليات وحدة الموقف الكردي في سوريا إضافة إلى شخصيات دينة وسياسة مستقلة.

وقال قائد قسد مظلوم عبدي في كلمتة له أن " وحدة الموقف الكردي لا يعني تقسيم سوريا على العكس يعزز وحدتها، مشيراً إلى أن الكرد ناضلوا لأجل وحدة الأراضي السورية وأن سوريا الجديدة لا بد أن تضمن حقوق الكرد وهذا مطلبنا الأساسي وأن وحدة الكرد هي وحدة سوريا وقوة الكرد هي قوة لسوريا ".

وأضاف عبدي أن " سوريا الجديدة تحتاج الى دستور لا مركزي يضم جميع المكونات، واجبنا حماية المكتسبات الموجودة في شمال شرقي سوريا وتعزيز التنوع وحقوق كافة المكونات ".

وكان عبدي وقع الى جانب الرئيس السوري احمد الشرع في العاشر من شهر مارس الماضي اتفاقا بدمج قوات قسد في مؤسسات الدولة السورية ويؤكد على وحدة الأراضي السورية .