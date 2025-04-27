ناقلة مواد سائبة تابعة لشركة يوني- آسيا تتعرض لحادث اصطدام يؤدي إلى تسرب كمية من زيت الوقود

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قالت شركة يوني – آسيا إن السفينة، إم/ في جلينجايل، وهي ناقلة مواد سائبة مملوكة لإحدى الشركات التابعة لها، تعرضت لحادث اصطدام مع سفينة الحاويات "كيه إم تي سي سورابايا" أثناء اقترابها من ميناء مدينة هو شي منه في فيتنام أمس الأول الجمعة.

وأفادت الشركة بأن هيكل الناقلة جلينجايل تعرض لأضرار مما أدى إلى تسرب كمية من زيت الوقود، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضحت شركة يوني – آسيا بأن لا أحد من أفراد الطاقم في كلا السفينتين أصيب بأذى، ولم تُسجل أي إصابات.

وأضافت الشركة أن الحادث وقع حوالي الساعة 10:40 مساء بالتوقيت المحلي أمس الأول الجمعة.

باشرت شركة يوني – آسيا في تنفيذ خطتها للاستجابة الطارئة بالتنسيق مع خفر السواحل الفيتنامي للتخفيف من أي تأثير بيئي.