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حريق جنوبي إسرائيل جراء إطلاق بالونات حارقة من غزة

تل أبيب - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 27 مايو 2019 - 6:33 م | آخر تحديث : الإثنين 27 مايو 2019 - 6:33 م

اندلع حريق اليوم الاثنين، في غابة بئيري الواقعة في إحدى المجتمعات المحلية المحاذية لحدود قطاع غزة، وذلك نتيجة لإطلاق إحدى البالونات الحارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية،بحسب صحيفة"يديعوت احرونوت"الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

يأتي الحريق فيما تواجه اسرائيل حرائق كبيرة اقتضت قيام الدولة العبرية بطلب دعم خارجي للمساعدة في اطفاءها.

وتكبدت إسرائيل خسائر كبيرة جراء قيام شبان فلسطينيين في قطاع غزة بإطلاق بالونات وطائرات ورقية تحمل مواد حارقة تجاه المستوطنات في غلاف القطاع، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة.

ويستخدم الفلسطينيون هذه الوسائل في إطار مسيرات العودة التي انطلقت منذ 30 مارس 2018.


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