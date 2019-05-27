المرصد السوري: وفاة 308 أطفال خلال 5 أشهر في مخيم للنازحين شرق سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوفاة 308 أطفال منذ مطلع يناير الماضي وحتى أمس الاحد في مخيم الهول الواقع أقصى جنوب شرق محافظة الحسكة السورية.

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن ذلك جاء نتيجة سوء الأحوال الصحية والمعيشية، ونقص الأدوية والأغذية، والنقص الحاد في الرعاية الطبية في المخيم الذي يقطنه 73361 شخصا من العراق وسورية وجنسيات أوربية وآسيوية وأفريقية.

وأشار إلى أن سكان المخيم يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، بعد أن تحول لدويلة صغيرة تضم في غالبيتها أطفال ونساء عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية"

وأضاف أن الأطفال المتوفين ينتمون إلى جنسيات دول بريطانيا والبرتغال وروسيا وتركيا وأذربيجان وأوكرانيا وبلجيكا والصين والشيشان وتركستان والمغرب وتونس وجزر المالديف وأندونيسيا والصومال والهند وجنسيات أخرى من آسيا وأوروبا وأفريقيا.