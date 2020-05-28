حبس شابين 4 أيام على ذمه التحقيقات في واقعة الاعتداء على طالب الصيدلة بالبحر الأحمر

قررت نيابة الغردقة الجزئية حبس شابين 4 أيام على ذمة التحقيقات،وأخلت سبيل ثالث في واقعة الاعتداء على طالب صيدلي "بمشرط"؛ ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة في جسمه ورقبته ووجهه، وذلك بمنطقة الذهبية وسط مدينة الغردقة.

وقادت الشابين سيارة الترحيلات من محكمة الغردقة إلى مكان الحجز في قسم أول الغردقة وهم: "سعيد .س" و"أحمد .س"، في حراسة أمنية مشددة بصحبة أفراد وضباط القسم الواقع في نطاقه الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة تلقت بلاغًا، مساء أول أيام عيد الفطر المبارك، يفيد بإصابة صيدلي مقيم بمنطقة الذهبية وسط مدينة الغردقة بإصابات بالغة في الوجه والرأس وأجزاء متفرقة من الجسد، عقب تدخله لمنع مجموعة شباب من الجلوس على سيارته الخاصة.

وحسب مصدر أمني؛ تم فحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، وتبين أن الصيدلي شاهد عددًا من الشباب والفتيات يجلسون على سيارة ملكه، وحاول منعهم فما كان منهم إلا أن اعتدى اثنين عليه بالضرب أحدهما كان ممسكًا في يده آلة حادة "مشرط"، ومحدثًا به إصابات بالغة بالوجه والرأس ومناطق متفرقة من الجسد.