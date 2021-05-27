صحة جنوب سيناء تطلق فرق متحركة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، عن بدء التشغيل الفعلي لمراكز تلقى لقاح فيروس كورونا بالمحافظة، واستقبال المواطنين بعد التسجيل علي الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل لتلقى اللقاح www.egcovac.mohp.gov.eg.

وأكد أنه جرى إطلاق فرق متحركة لتطعيم المواطنين بجميع مدن المحافظة تسهيلًا على المواطنين، لافتًا إلى أن التطعيم آمن وبالمجان، ويجري اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تلقي اللقاح إضافة إلى المتابعة بعد التطعيم.

وقال وكيل وزارة الصحة، في تصريح له اليوم الخميس، إنه جرى العمل داخل 9 مراكز وهم "المركز الطبي بمدينة رأس سدر لخدمة أهالي مدينة رأس سدر، ومستشفى أبورديس المركزي لخدمة المواطنين بمدينتي أبو زنيمه وأبورديس".

وأوضح أنه جرى تخصيص مقر حزب مستقبل وطن بمدينة الطور، ليتلقى مواطني الطور اللقاح به حتى يجري افتتاح مركز التطعيم بالمدينة، وفي مدينة شرم الشيخ يجري العمل بثلاثة أماكن وهى "مستشفى شرم الشيخ الدولي، وبنك الدم الإقليمي، وفندق أيلاند جاردن".

وتابع وكيل الوزارة: "وفي مدينة دهب يجري التلقيح بمركز طب الأسرة، وتجهيز المركز الحضري بمدينة نويبع؛ لاستقبال مواطني مدينتي نويبع وطابا، وفي مدينة سانت كاترين يجري تلقي اللقاح بمستشفى سانت كاترين المركزي".

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه متاح لكل أهالي جنوب سيناء سواء من الفريق الصحي، أو أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية أو حتى الفئات الأخرى، التطعيم بجميع المراكز التي جرى العمل بها فعليًا بجميع مدن المحافظة".