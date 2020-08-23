أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقي رئيس حي غرب المنصورة، بناءً عن إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم الفصل الشامل عن لوحة توزيع الفردوس "المجزر".

وأوضجت أن ذلك ولإجراء أعمال الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين، وذلك يوم الأحد الموافق ٣٠ مايو ولمده ٥ ساعات في الفترة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.

وأشارت إلى أن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: "هندسة غرب المنصورة، ومنطقة المجزر بالكامل، ومستشفى التأمين الصحي بالمجزر، وجزء من منطقة أم الجلاجل، وجزء من شارع عبدالسلام عارف من بنزينة الغاز حتى سامية الجمل، ومحطة مجاري مورجانتي، ومنطقة خلف الأمن المركزي".

وتهيب رئاسة حى غرب المنصورة، بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية، باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.