 مقرات بجامعة الأزهر للتطعيم ضد فيروس كورونا بالمدن الجامعية والمستشفيات - بوابة الشروق
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مقرات بجامعة الأزهر للتطعيم ضد فيروس كورونا بالمدن الجامعية والمستشفيات

أ ش أ
نشر في: الخميس 27 مايو 2021 - 3:29 م | آخر تحديث: الخميس 27 مايو 2021 - 3:29 م

وجه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بالتوسع في افتتاح مقرات التطعيم للعاملين بالجامعة، وتخصيص أماكن لتطعيم العاملين بالمدن الجامعية، وكليات الأقاليم بالوجهين البحري والقبلي، وقطاع المستشفيات.

من جانبه، قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، في بيان له اليوم، إنه تقرر افتتاح مقر للتطعيم لفرع الجامعة بالدراسة، إضافة لمقر في الإدارة الطبية بمدينة نصر.

وأوضح صديق أنه تم تخصيص مقرات أخرى بالمدن الجامعية بجانب تخصيص مقرات بالمستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، لافتا إلى أنه جاري تخصيص أماكن بالأمانات المساعدة بفرعي جامعة الأزهر بأسيوط، وطنطا خدمة لمنسوبي الجامعة، وتيسيرا عليهم للحصول على تطعيم كورونا.

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