باكستان تسجل 2726 حالة إصابة جديدة بكورونا و75 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت باكستان 2726 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 911 ألفا و302 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الخميس، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 75 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 20 ألفا و540 شخصا.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 831 ألفا و744 شخصا، بعدما تماثلت 3 آلاف و901 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 59 ألفا و18 حالة.