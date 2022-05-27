الشناوي عن مباراة الوداد: الجميع فى حالة تركيز للعودة باللقب

تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي، التي تقام مساء الاثنين المقبل في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، مؤكدا أن جميع لاعبي الأهلي في قمة التركيز والجاهزية لهذه المباراة.

وقال الشناوي: «ننتظر دعم جماهير الأهلي العظيمة لنا في هذه المباراة النهائية، ونتمنى أن يوفقنا الله في تقديم كل ما لدينا من جهد لإسعادهم بلقب جديد».

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.