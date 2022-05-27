تقرير: أمريكا منزعجة من قرار البرلمان العراقي بتجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل





أعربت الولايات المتحدة عن انزعاجها الكبير من إقرار البرلمان العراقي قانونا يجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل.



جاء ذلك في بيان صحفي أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، ووصلت نسخة منه اليوم إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).



وأضاف البيان "يعرض هذا القانون حرية التعبير للخطر ويعزز بيئة معادية للسامية، كما أنه يتناقض بشكل صارخ مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق من خلال بناء الجسور مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها وخلق فرص جديدة للناس في مختلف أنحاء المنطقة".



وأضاف البيان "ستواصل الولايات المتحدة دورها كشريك قوي وثابت في دعم إسرائيل، بما في ذلك من خلال دعمها لتوسيع العلاقات مع جيرانها في السعي لتحقيق المزيد من السلام والازدهار للجميع".



وصوت البرلمان العراقي، في جلسة اعتيادية عقدها أمس الخميس بالإجماع على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.