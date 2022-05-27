الجونة يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري ويزيد متاعب الاتحاد

استعاد فريق الجونة نغمة الانتصارات من جديد في الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد اليوم الجمعة، من مباريات الاسبوع 21 للدوري.

وقاد خالد قمر مهاجم الجونة فريقه للفوز بعدما سجل هدفا في الدقيقة 68، بعد تسديدة من أرنو راندريانانتيناينا من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس أحمد يحيي من يمين مرماه فردت الكرة إلى خالد قمر المتمركز على حدود منطقة الــ 6 ياردات فسدد كرة خلفية مزدوجة سكنت منتصف المرمى الخالي.

ولم يحقق الجونة أي فوز منذ 23 فبراير الماضي والذي حقق فيه انتصار أمام الاسماعيلي في الجولة العاشرة.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد الجونة للنقطة 21 في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 22 في المركز الثاني عشر.