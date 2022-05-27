 بولندا تستقبل 3 ملايين و636 ألف لاجيء أوكراني منذ بداية الهجوم الروسي - بوابة الشروق
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بولندا تستقبل 3 ملايين و636 ألف لاجيء أوكراني منذ بداية الهجوم الروسي

أ ش أ
نشر في: الجمعة 27 مايو 2022 - 10:15 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 مايو 2022 - 10:15 ص

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الجمعة، أن البلاد استقبلت حتى الآن 3 ملايين و636 ألف لاجيء فروا من أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة - في تغريدة عبر (تويتر) نقلها "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 22 ألفا و100 لاجىء من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الخميس، مقابل 21 ألفا و700 لاجيء في اليوم السابق عليه.

يذكر أن بولندا كانت قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.

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