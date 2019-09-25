قال الإعلامي عمرو أديب، إن الكلمة والرأي ليس خطرًا، وذلك في معرض تعليقه على ظهور المرشح الرئاس السابق حمدين صباحي في مقابلة مع الإعلامي ضياء رشوان، في ظهور هو الأول على شاشة التلفزيون منذ 2016.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «لم أتوقع أن يكون حمدين صباحي هاشتاج.. لازم نكون مدربين على قبول الآخر.. نحن لا نخترع العجلة».

وأشار إلى أنّ الحوار الوطني يجب أن يتضمن حلولًا ومعالجات شاملة دون أن يقتصر الأمر على مجرد طرح آراء معارضة للحكومة.

ورأى أديب، أن الحوار الوطني يجب أن يستمر لأكثر من سنة، وأن يكون مستمرًا.