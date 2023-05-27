نقيب القراء مهاجما ممدوح عامر: مكنش يجب ينزل للمستوى ده ولازم يحترم جمهوره

وجه الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، نقدًا لاذعًا للشيخ ممدوح عامر على واقعة غناءه لأم كلثوم ورقصه في فرح شقيقه.



وعلق خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت: «الشيخ ممدوح الناس بتحترمه وتقدره بأنه رجل يحمل كتاب الله ويقرأه ووجدوه يغني ويرقص، مكنش يجب عليه أن ينزل للمستوى ده».



وأضاف أنّه لم يرَ مقطع الفيديو المتداول للشيخ ممدوح عامر، ولكنه تلقى اتصالات تخبره بالوقعة، مؤكدًا أنّه ليس عضوًا بالنقابة العامة لمحفظي وقراء القرآن الكريم.



وشدد على أنّ ما حدث من قبله يتنافى مع احترام الناس وتقديرهم لقراء القرآن وللزي والعلماء، موضحًا أنه لا يعلم الإجراء الذي يمكن اتخاذه بشأن ما حدث وأن الأمر متروك للمستشار القانوني للنقابة.



وعقب: «لقيت الفيديو بتاع الشيخ ممدوح وهو في الفرح بيغني مع واحد وبيتراقص، والناس هاجوا عليّ وقالولي إزاي يبقى راجل قارىء للقرآن ويبقى بيرقص، على قدر احترام الناس للقراء والعلماء يكون هذا الاحترام متبادل بين القارئ وجمهوره»-على حد قوله.



واستنكرت نقابة القراء، برئاسة الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء الجمهورية وشيخ عموم المقارئ المصرية، الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للقارئ ممدوح عامر، والذي ذكرت أنه «كان يرقص ويتمايل ويغنى فيه كمطربي المهرجانات».



وأضافت النقابة، في بيان لها: «كان الأولى بالقارئ أن يحترم القرآن الكريم الذي يتعايش منه والذي جعل له اسم بين الناس، ولكن للأسف الشديد لم يفعل ذلك، وإنما هبط إلى مستوى متدني لا يليق بأهل القرآن والنقابة سوف تقوم بما تراه مناسبا تجاه هذا الموضوع».





