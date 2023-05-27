مصرع مسن دهسا أسفل عجلات سيارة في المنيا

استقبل مستشفى سمالوط التخصصي، بالمنيا، جثة مسن لقي مصرعه في حادث تصادم سيارة ربع نقل ناحية مركز سمالوط غرب، وتم إيداعها تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا يفيد بورود إشارة من مستشفى سمالوط التخصصي، بوصول جثة هامدة، لشخص يدعى سليمان علي مهني، 65 سنة، لقي مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة ربع نقل ناحية قرية طرفا البحرية، بمركز سمالوط غرب، وتم التحفظ على السيارة وسائقها.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثة، لعدم وجود شبهة جنائية بالوفاة.