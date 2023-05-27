 بريطانيا: السجن مدى الحياة لرجل ذهب إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش - بوابة الشروق
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بريطانيا: السجن مدى الحياة لرجل ذهب إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش

د ب أ
نشر في: السبت 27 مايو 2023 - 2:48 ص | آخر تحديث: السبت 27 مايو 2023 - 2:48 ص

أصدرت محكمة بريطانية حكما بالسجن مدى الحياة بحق رجل بريطاني لسفره إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم (داعش) قبل تسعة أعوام.

وكان شاباز سليمان، من هاي ويكومبي، باكنجهامشير، يبلغ من العمر 18 عاما عندما اختفى خلال قضاء عطلة عائلية في تركيا عام 2014 .

وجرى اعتقال الطالب السابق في مطار هيثرو في 29 سبتمبر عام 2021 ووجهت إليه مجموعة من التهم الإرهابية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وفي أبريل، اعترف بذنبه في التخطيط لأعمال إرهابية من خلال السفر من بريطانيا إلى تركيا للانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا في أغسطس 2014 .

كما وجهت اتهامات لسليمان (27 عاما حاليا) بالانتماء إلى تنظيم داعش بين عامي 2014 و2017 وتلقي تدريبات على استخدام أسلحة نارية.

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